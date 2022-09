Addio a Manolas, l’Olympiacos punta un altro ex giocatore del Napoli! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la partenza di Kostas Manolas, che ha raggiunto Miralem Pjanic allo Sharjah FC, l’Olympiacos è in cerca di un difensore centrale. Manolas ha concluso la sua seconda esperienza in Grecia con poche note positive ed è stato messo alla porta dal suo club dopo nemmeno un anno dalla sua partenza. Per sostituirlo, il club greco guarda ancora in Italia e tra gli indiziati principali è spuntato il nome del difensore serbo Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli. Maksimovic al momento si trova senza squadra dopo aver risolto il suo contratto con il Genoa ed è intenzionato a cercare una nuova sfida. Napoli Maksimovic Maksimovic ha militato tra le fila degli azzurri dal 2016 al 2021, facendo registrare ben 66 presenze e segnando 2 gol, prima di passare al Genoa la scorsa stagione. Il difensore serbo è solo uno dei ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo la partenza di Kostas, che ha raggiunto Miralem Pjanic allo Sharjah FC,è in cerca di un difensore centrale.ha concluso la sua seconda esperienza in Grecia con poche note positive ed è stato messo alla porta dal suo club dopo nemmeno un anno dalla sua partenza. Per sostituirlo, il club greco guarda ancora in Italia e tra gli indiziati principali è sto il nome del difensore serbo Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli. Maksimovic al momento si trova senza squadra dopo aver risolto il suo contratto con il Genoa ed è intenzionato a cercare una nuova sfida. Napoli Maksimovic Maksimovic ha militato tra le fila degli azzurri dal 2016 al 2021, facendo registrare ben 66 presenze e segnando 2 gol, prima di passare al Genoa la scorsa stagione. Il difensore serbo è solo uno dei ...

