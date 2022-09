A Marmomac le opere in pietra di sette giovani designer ucraini (Di mercoledì 28 settembre 2022) VERONA (ITALPRESS) – Un giardino di pietra con un mix di oggetti simbolo del coraggio, della forza e della creatività del popolo ucraino: sei opere per esprimere resistenza e desiderio di rinascita in tempo di guerra. E' “Vitalità Ucraina” il progetto sostenuto dal Consolato Generale d'Ucraina a Milano che ha scelto il 56° Marmomac di Veronafiere (27-30 settembre) quale palcoscenico internazionale per una mostra di opere in pietra naturale realizzate da sette giovani designer del Paese segnato dal conflitto.La cerimonia inaugurale dell'evento, dopo una prima celebrazione all'interno dell'area culturale del The Plus Theatre (hall 10), si è spostata allo stand ucraino dove il presidente di Veronafiere Federico Bricolo insieme alla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) VERONA (ITALPRESS) – Un giardino dicon un mix di oggetti simbolo del coraggio, della forza e della creatività del popolo ucraino: seiper esprimere resistenza e desiderio di rinascita in tempo di guerra. E' “Vitalità Ucraina” il progetto sostenuto dal Consolato Generale d'Ucraina a Milano che ha scelto il 56°di Veronafiere (27-30mbre) quale palcoscenico internazionale per una mostra diinnaturale realizzate dadel Paese segnato dal conflitto.La cerimonia inaugurale dell'evento, dopo una prima celebrazione all'interno dell'area culturale del The Plus Theatre (hall 10), si è spostata allo stand ucraino dove il presidente di Veronafiere Federico Bricolo insieme alla ...

Tele_Nicosia : A Marmomac le opere in pietra di sette giovani designer ucraini - radioromait : A Marmomac le opere in pietra di sette giovani designer ucraini - restoalsud : #territorio #sud #lavoro A Marmomac le opere in pietra di sette giovani designer ucraini - - ledicoladelsud : A Marmomac le opere in pietra di sette giovani designer ucraini - blogsicilia : #notizie #sicilia A Marmomac le opere in pietra di sette giovani designer ucraini - -