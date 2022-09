Muore mentre gioca a calcetto: era un ex calciatore professionista (Di martedì 27 settembre 2022) giocare a calcio era la sua più grande passione. A dispetto della sua età, 65 anni, Norberto Bianchi , non aveva smesso di tirare calci al pallone. E proprio durante una partita di calcetto, è stato ... Leggi su leggo (Di martedì 27 settembre 2022)re a calcio era la sua più grande passione. A dispetto della sua età, 65 anni, Norberto Bianchi , non aveva smesso di tirare calci al pallone. E proprio durante una partita di, è stato ...

jacketizi : Malore improvviso mentre è in bagno. Nicola muore a 44 anni, sotto gli occhi della compagna - Il Paragone - GSnower : @DaniloProia @gloquenzi Putler si è rifugiato in un bunker Mentre il resto dei ruzzi scappa o muore. Ti ricorda qua… - leggoit : #Sassari Muore mentre gioca a calcetto: era un ex calciatore professionista - MalenoMont : @PiaggioGarelli @_senzatesta @aboubakar_soum Ha imparato le basi perfette del pd , opportunismo e ipocrisia , lui i… - MartaDj1 : RT @UnioneSarda: #Sorso, muore d’infarto mentre gioca a calcetto -