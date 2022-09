La casa di Stranger Things è in vendita, ad un prezzo è accessibile: l’annuncio (Di martedì 27 settembre 2022) La casa di Stranger Things, quella dei Byers, non solo esiste davvero, ma è anche sul mercato: si tratta dell’appartamento che ha fatto da sfondo, tra i principali set, ai primi due capitoli della serie record di visualizzazioni di Netflix e che dalla scorsa settimana è in vendita. Il costo non è proibitivo come si potrebbe immaginare vista la popolarità mondiale del format, ma i proprietari specificano che a fronte dei 300.000 dollari richiesti (poco più di 310.000 euro), specificano che l’immobile necessita di una profonda riqualificazione. Ovviamente la casa di Stranger Things non si trova a Hawkins, città fittizia dell’Indiana in cui è ambientato lo show, ma a Fayetteville, in Georgia, ed è stata costruita nel 1990. l’annuncio della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Ladi, quella dei Byers, non solo esiste davvero, ma è anche sul mercato: si tratta dell’appartamento che ha fatto da sfondo, tra i principali set, ai primi due capitoli della serie record di visualizzazioni di Netflix e che dalla scorsa settimana è in. Il costo non è proibitivo come si potrebbe immaginare vista la popolarità mondiale del format, ma i proprietari specificano che a fronte dei 300.000 dollari richiesti (poco più di 310.000 euro), specificano che l’immobile necessita di una profonda riqualificazione. Ovviamente ladinon si trova a Hawkins, città fittizia dell’Indiana in cui è ambientato lo show, ma a Fayetteville, in Georgia, ed è stata costruita nel 1990.della ...

