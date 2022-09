Impatto! (Di martedì 27 settembre 2022) L'emozionante sequenza di avvicinamento della sonda DART agli asteroidi Didymos e Dymorphos, trasmessa in diretta poche ore fa... Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 27 settembre 2022) L'emozionante sequenza di avvicinamento della sonda DART agli asteroidi Didymos e Dymorphos, trasmessa in diretta poche ore fa...

you_trend : ?? Oggi piove in diverse regioni: dobbiamo aspettarci un impatto significativo sull'affluenza? Esistono diversi stud… - Link4Universe : Impatto avvenuto con successo!!!! #DART si è schiantato come previsto contro la luna Dimorphos, dell'asteroide Didy… - Link4Universe : L'intero percorso della missione #DART da quando era così lontana da vedere solo un puntino, a quando iniziava a ve… - utini19 : RT @utini19: Il mirino fei Fascitelli d'Italia è puntato sull'articolo 117 della costituzione, un articolo all'apparenza scarno ma di grand… - Fiume1900 : @Agenzia_Ansa Giove così vicino desta preoccupazione! La NASA corre ai ripari! In nottata lunga conversazione con l… -