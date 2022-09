“GF VIP” 7 | la confessione di Amaurys Perez | “Non sto bene”

(Di martedì 27 settembre 2022) News Tv. “GF VIP” 7dichiarazioni nel confessionale con Signorini. Durante la scorsa puntata del “Grande Fratello Vip“, l’ex campione della nazionale di pallanuoto italiana si è sfogato nel confessionale con il conduttore del reality show di Canale 5. Le sue dichiarazioni hanno lasciato di stucco i telespettatori. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato unadel genere. Le sue parole hanno sorpreso anche Signorini, che ha cercato immediatamente di rincuorare. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Gf Vip 7”,al centro di un siparietto imbarazzante: l’ironia di Sonia Bruganelli “GF VIP” 7dichiarazioni nel confessionale con Signorini Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della settima ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, la confessione di Antonino Spinalbese: “Ecco perché ho lasciato Belén” - 361_magazine : Le confessione di #CharlieGnocchi al #GFVip - infoitcultura : Antonino Spinalbese, la confessione al GF Vip: “Io ho fatto saltare la relazione con Belen” - CronacaSocial : 'Le ho viste picchiarsi'. GF Vip, Giovanni Ciacci choc: la confessione sulle due Vippone non è passata inosservata… - infoitcultura : Gf Vip, la confessione di Antonino Spinalbese su Belen: «Ho sbagliato io, ho fatto saltare io la relazione» -

TGCOM

Grande Fratelloparty: Soleil Sorge rivela il tradimento inferto in amore, ladopo Alex Belli Nelle vesti di conduttrice in coppia con Pierpaolo Pretelli al timone del web format parallelo del Grande ...Sara Manfuso chi è Tra tutti i volti noti all'interno della casa del Grande fratelloil nome di ...di Manfuso "Il sesso orale Mi piace" La confessione di Soleil Sorge al "GF Vip Party": "Sì, ho tradito" La casa del GF vip ha accolto proprio lei, Pamela Prati, donna che sembra avere intenzione di dare tutta sé stessa in questa nuova avventura. Nelle ultime ore un colpo di scena l’ha resa protagonista, ..."Devo accendere un cero", confessione inaspettata di Giulia Salemi: fan sbigottiti. La modella e influencer lo ha appena rivelato ...