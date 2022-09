Fughe di gas dal Nord Stream | “danni senza precedenti” Per Berlino è un sabotaggio | Usa | “Dalle prime notizie è stato un attacco” L’ipotesi del coinvolgimento di sub e sottomarino russi

(Di martedì 27 settembre 2022)sulle tre linee off shore che sono “”, probabilmente riconducibili ad attacchi o atti die che hanno fatto schizzare il prezzo del gas ad Amsterdam sopra i 200 euro al megawattora. E al momento è impossibile stimare le tempistiche del ripristino della capacità operativa degli impianti. Ad essere danneggiati sono i gasdotti1 e 2, i due condotti che collegano laa alla Germania. Ledi gas rilevate hanno causato in Danimarca l’aumento del livello di allerta sulle infrastrutture energetiche anche se da Bruxelles la Commissione Ue fa sapere che “non c’è alcun impatto sulla sicurezza”. La possibilità di unè la pista più accreditata per, così come ...

Agenzia_Ansa : 'La Commissione è stata informata di tre fughe di gas, due nel Nord Stream 1 e uno nel Nord Stream 2'. Lo spiega Ti… - petergomezblog : Nord Stream: fughe di metano, “danni senza precedenti”. Gas schizza verso i 200 euro al megawattora. “Per Berlino c… - rtl1025 : ?? 'Non è consueto vedere tre fughe di #gas a breve distanza l'una dall'altra. Di conseguenza è difficile immaginare… - salvfor3 : RT @RenatoMaiaron: Fughe di gas, danni 'senza precedenti' a tre linee del Nord Stream - Mondo - ANSA - AtchaJohn : RT @dukana2: Fughe di #gas dal #NordStream2, “danni senza precedenti”. Per #Berlino causate da attacchi. Media: 'Forti esplosioni nella no… -

... al quale seguira' nei primi giorni di ottobre un 'piano di azione' per ridurre i prezzi delall'ingrosso. Cioe' dopo la riunione ministeriale di venerdi'. I tredici Stati premono affinche' la ...distanno interessando i gasdotti Nordstream 1 e 2: lo fa sapere il governo danese annunciando i aver elevato il suo livello di allerta sulle infrastrutture energetiche. Il gasdotto Nord ...Attualita: “Troppe coincidenze in un periodo così delicato, adesso iniziamo a dubitare su tante cose. Rimanga lo Stato di Allerta UE" lo dich..Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...