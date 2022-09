Fratelli d’Italia primo partito in 9 comuni della Costa d’Amalfi: soddisfazione del coordinatore Matteo Cobalto (Di martedì 27 settembre 2022) “Consegniamo alla storia del territorio la prima elezione dal dopoguerra che vede la destra primo partito in Costiera amalfitana con 4108 preferenze. Siamo il primo partito in 9 comuni su 13, con picchi fino al 35% a Scala. Siamo il secondo partito con risultati mai raggiunti prima tra il 21 e il 26% nelle nuove e vecchie roccaforti della sinistra: Cetara, Conca dei Marini e Minori. Terzo partito con ben 777 voti a Vietri sul Mare. Non esibiamo molto merito quali dirigenti locali, piuttosto in questo ruolo riconosciamo il peso epocale di un chiamata alla responsabilità, alla serietà, al senso del dovere nei confronti dei cittadini tutti. Dobbiamo essere degni di raccogliere questo riscatto, dedicato con orgoglio a chi non c’è più e anche nei nostri ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 settembre 2022) “Consegniamo alla storia del territorio la prima elezione dal dopoguerra che vede la destrain Costiera amalfitana con 4108 preferenze. Siamo ilin 9su 13, con picchi fino al 35% a Scala. Siamo il secondocon risultati mai raggiunti prima tra il 21 e il 26% nelle nuove e vecchie roccafortisinistra: Cetara, Conca dei Marini e Minori. Terzocon ben 777 voti a Vietri sul Mare. Non esibiamo molto merito quali dirigenti locali, piuttosto in questo ruolo riconosciamo il peso epocale di un chiamata alla responsabilità, alla serietà, al senso del dovere nei confronti dei cittadini tutti. Dobbiamo essere degni di raccogliere questo riscatto, dedicato con orgoglio a chi non c’è più e anche nei nostri ...

