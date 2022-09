Calcio: Figc, allenatore qatariota Rizik ospite nel ritiro della Nazionale Under 21 (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Nel ritiro della Nazionale Under 21, che nei giorni scorsi tra Pescara e Castel di Sangro ha affrontato Inghilterra e Giappone, c'era un ospite speciale: il qatariota Wesam Rizik, che da calciatore è stato capitano della Nazionale del suo Paese e che oggi guida l'Umm Salal, squadra che milita nella Serie A locale. La presenza di Rizik in Italia si inserisce nel quadro di un accordo di knowledge sharing tra la Figc e la Federazione del Qatar, supportato dal programma Uefa Assist che mira a favorire gli scambi tra Federazioni Europee con quelle di altri continenti. Rizik per la durata del raduno ha potuto confrontarsi con il tecnico della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Nel21, che nei giorni scorsi tra Pescara e Castel di Sangro ha affrontato Inghilterra e Giappone, c'era unspeciale: ilWesam, che da calciatore è stato capitanodel suo Paese e che oggi guida l'Umm Salal, squadra che milita nella Serie A locale. La presenza diin Italia si inserisce nel quadro di un accordo di knowledge sharing tra lae la Federazione del Qatar, supportato dal programma Uefa Assist che mira a favorire gli scambi tra Federazioni Europee con quelle di altri continenti.per la durata del raduno ha potuto confrontarsi con il tecnico...

