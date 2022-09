FirenzePost : Arriva l’autorumox: una sorta di autovelox che misura i rumori. Utile nei luoghi della movida -

SoloMotori

In Francia si sta sperimentando un autovelox in grado di rilevare il rumore delle vetture... con risultati davvero interessanti Quando' autovelox non è abbastanza... ecco che': per quanto il nome sia bizzarro, esiste in Francia un nuovo dispositivo che è già in fase di sperimentazione da tre anni e che dal 2023 entrerà ufficialmente nel Codice della ...Indiceil nuovo autovelox del suono: cos'èsperimentato in Francia Quali sono le multe in Italia per chi supera i limiti di rumoreil nuovo autovelox del suono: cos'è'... Multe, arriva il nuovo dispositivo: ti beccheranno sicuramente | Non puoi scappare - solomotori.it