Umberto Bossi sarebbe al momento fuori dal Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) sarebbe clamoroso. Umberto Bossi sarebbe fuori dal Parlamento. Al momento, per una serie di calcoli e resti, il fondatore della Lega è fuori. Era stato candidato dalla Lega alla Camera a Varese. Ma sul sito Eligendo, il sito del ministero dell’Interno il suo nome non c’è. Tra i parlamentari leghisti la notizia è: “Bossi è fuori”. Eletto nel 1987, simbolo e monumento. Dopo 35 anni non ci sarà. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 settembre 2022)clamoroso.dal. Al, per una serie di calcoli e resti, il fondatore della Lega è. Era stato candidato dalla Lega alla Camera a Varese. Ma sul sito Eligendo, il sito del ministero dell’Interno il suo nome non c’è. Tra i parlamentari leghisti la notizia è: “”. Eletto nel 1987, simbolo e monumento. Dopo 35 anni non ci sarà.

