Ultim’ora Rai, niente messa in onda: telespettatori increduli (Di lunedì 26 settembre 2022) Rivoluzione Rai con un’ultima ora che lascia increduli i telespettatori: niente messa in onda per oggi, tutti i dettagli Le elezioni politiche hanno rivoluzionato i palinsesti dell’ultimo mese e ancora oggi, il giorno dopo, stanno creando non pochi disagi alla TV. L’ultima ora ha stupito i telespettatori che si sono trovati ancora una volta di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Rivoluzione Rai con un’ultima ora che lasciainper oggi, tutti i dettagli Le elezioni politiche hanno rivoluzionato i palinsesti dell’ultimo mese e ancora oggi, il giorno dopo, stanno creando non pochi disagi alla TV. L’ultima ora ha stupito iche si sono trovati ancora una volta di L'articolo proviene da Inews24.it.

FabioTraversa : RT @falcions85: Il rosso dopo aver impostato tutto sul blu/azzurro. La Breaking News al posto della tradizionale Ultim'ora. Rai News senz… - falcions85 : Il rosso dopo aver impostato tutto sul blu/azzurro. La Breaking News al posto della tradizionale Ultim'ora. Rai N… - cinzia47053029 : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini; 'Con la Lega al governo stop al canone Rai. Promesso. Non avrete soldi per piangere figuriamoci a pagare… - emanuelino10 : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini; 'Con la Lega al governo stop al canone Rai. Promesso. Non avrete soldi per piangere figuriamoci a pagare… - MauroCapozza : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini; 'Con la Lega al governo stop al canone Rai. Promesso. Non avrete soldi per piangere figuriamoci a pagare… -

GF Vip, nominati di ieri sera, news ultima ora - 19 settembre ... Cristina Quaranta ex di Non è la Rai ed ex velina; Antonino ... Grande Fratello Vip, le news ultim'ora dalla puntata di ieri sera, 19 ... Tiziana Morandi, una vicina: "Strani movimenti in casa"/ "Spesso ambulanze..." ... nuovamente fra i servizi di Estate in Diretta, programma di Rai ... Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: ucciso 20enne nel foggiano. ... ... Cristina Quaranta ex di Non è laed ex velina; Antonino ... Grande Fratello Vip, le newsdalla puntata di ieri sera, 19 ...... nuovamente fra i servizi di Estate in Diretta, programma di... Ultime notizie/oggi: ucciso 20enne nel foggiano. ...