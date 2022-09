SINNER E BERRETTINI SI DANNO APPUNTAMENTO A FIRENZE (PER LA STORIA) (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ultimo week-end della racchetta ha fatto la fortuna delle aziende di fazzoletti, perché di lacrime da asciugare dopo l’ultima recita ufficiale di Roger Federer ce ne sono state in abbondanza. Per l’Italia però è stato un fine settimana da ricordare anche per il titolo ATP vinto da Lorenzo Sonego a Metz, in Francia, che ha chiuso idealmente un cerchio e fatto quadrare i conti in casa del torinese, che altrimenti nel corso del 2022 aveva sempre dovuto ingoiare qualche boccone amaro. Stavolta Sonny s’è ripreso molto del mal tolto battendo in finale Bublik (deplorevoli certi atteggiamenti tenuti dal tennista russo…) e adesso può legittimamente candidarsi a ritagliarsi un ruolo importante nei tornei di fine stagione, a partire da quello di Sofia dove è inserito in tabellone e affronterà al primo turno Zapata Miralles (probabilmente mercoledì). A Sofia ci sarà naturalmente anche Jannik ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 26 settembre 2022) L’ultimo week-end della racchetta ha fatto la fortuna delle aziende di fazzoletti, perché di lacrime da asciugare dopo l’ultima recita ufficiale di Roger Federer ce ne sono state in abbondanza. Per l’Italia però è stato un fine settimana da ricordare anche per il titolo ATP vinto da Lorenzo Sonego a Metz, in Francia, che ha chiuso idealmente un cerchio e fatto quadrare i conti in casa del torinese, che altrimenti nel corso del 2022 aveva sempre dovuto ingoiare qualche boccone amaro. Stavolta Sonny s’è ripreso molto del mal tolto battendo in finale Bublik (deplorevoli certi atteggiamenti tenuti dal tennista russo…) e adesso può legittimamente candidarsi a ritagliarsi un ruolo importante nei tornei di fine stagione, a partire da quello di Sofia dove è inserito in tabellone e affronterà al primo turno Zapata Miralles (probabilmente mercoledì). A Sofia ci sarà naturalmente anche Jannik ...

