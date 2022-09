Reazione a Catena | Tre e un Quarto sconfitta | a un passo dalla vittoria

CaterinDi : RT @strange_days_82: Pino Insegno è un grande artista, lavorava a ra1 nel programma reazione a catena facendo grandi ascolti. Nonostante qu… - fr33b1t : @FortunatoBille @Chicca60183574 @Roberta99596534 @MarnaSilimbani @Carla16112556 @quizzettone @Kxjyw_66… - zazoomblog : Reazione a Catena chi sono le Tre e un Quarto? Cognome vincita e perché si chiamano così - #Reazione #Catena… - varesenews : Le tre studentesse varesine vincono ancora a “Reazione a Catena” - zazoomblog : Reazione a Catena settima vittoria per le Tre e un Quarto: gli elogi di Marco Liorni - #Reazione #Catena #settima… -

Hanno vinto 34.750 euro in gettoni d'oro: le tre studentesse varesine hanno chiuso la loro fortunata avventura alla trasmissione '', il famoso game show in onda alle 18:45 su Rai Uno con un'altra vittoria e portando a casa complessivamente 135mila euro. Dopo le precedenti vittorie, anche questa sera "Le tre e ...Invariato poi rimare il palinsesto con tutti gli altri programmi del daytime con La vita in diretta di Alberto Matano edi Marco Liorni. Serena Bortone non va in onda domani: non ...Il trio di studentesse varesotte è arrivato in fondo alla puntata di domenica 25 settembre, riuscendo ad indovinare l'ultima parola e portando a casa altri 34.750 euro.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...