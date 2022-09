(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. - Durante l'edizione 2022 della 'dei' (29 - 30 settembre), che apre il dialogo con i cittadini sulle meraviglie della tecnologia per la salute, verrà presentata ...

telodogratis : Neuromed, porte aperte per la ‘Notte Europea dei Ricercatori’ - News24_it : Neuromed, porte aperte per la 'Notte Europea dei Ricercatori' -

Adnkronos

... scoprire il futuro), l'evento aprirà ai cittadini ledei laboratori dell'Irccs - punto di ... Giovedì 29, a partire dalle 9.30, in una diretta su Youtube e Facebook, i ricercatorisaranno ...Il risultato è duplice , evidenzia una nota del: "Da un lato diventa possibile ampliare le ricerche sui meccanismi cellulari della patologia, dall'altro si aprono lea terapie sempre ... Neuromed, porte aperte per la 'Notte Europea dei Ricercatori' Oltre al simposio internazionale ‘Imaging life, discovering the future’ (Immaginare la vita, scoprire il futuro), l’evento aprirà ai cittadini le porte dei laboratori ... i ricercatori Neuromed ...