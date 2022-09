Casini: «Serie A scelta per progetti su su ambiente e diritti umani» (Di lunedì 26 settembre 2022) Il presidente della Lega Serie A annuncia una strategia sostenibile su ambiente e diritti umani in collaborazione con la UEFA Con una nota ufficiale il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha presentato alcuni progetti di sostenibilità in partnership con la UEFA. Di seguito le sue parole. «La Serie A è prima Lega calcistica scelta dalla Uefa per realizzare un progetto pilota finalizzato alla definizione di una chiara strategia di sostenibilità entro la stagione 2023/2024, declinata su 11 tematiche: antirazzismo, tutela dell’infanzia e della gioventù, uguaglianza e inclusione, calcio per tutte le abilità, salute e benessere, sostegno ai rifugiati, solidarietà e diritti, economia circolare, tutela del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Il presidente della LegaA annuncia una strategia sostenibile suin collaborazione con la UEFA Con una nota ufficiale il presidente della LegaA, Lorenzo, ha presentato alcunidi sostenibilità in partnership con la UEFA. Di seguito le sue parole. «LaA è prima Lega calcisticadalla Uefa per realizzare un progetto pilota finalizzato alla definizione di una chiara strategia di sostenibilità entro la stagione 2023/2024, declinata su 11 tematiche: antirazzismo, tutela dell’infanzia e della gioventù, uguaglianza e inclusione, calcio per tutte le abilità, salute e benessere, sostegno ai rifugiati, solidarietà e, economia circolare, tutela del ...

