Calendario Nations League calcio oggi: orari partite 26 settembre, programma, tv, streaming (Di lunedì 26 settembre 2022) Una nuova giornata di Nations League, relativa al sesto e ultimo turno della fase a gironi, sta per andare in scena sul palcoscenico europeo delle competizioni riservate alle nazionali. In questo lunedì 26 settembre saranno ben 7 le partite in agenda: occhi puntati sul Girone 3 della Fascia A della competizione, dove saranno in campo Ungheria-italia, con gli azzurri di Mancini che cercheranno di vincere il girone superando i magiari di Marco Rossi a Budapest, e Inghilterra-Germania. Andiamo a scoprire quali saranno tutti i match in programma e quali saranno le partite visibili in tv e in streaming in questo venerdì 23 settembre 2022. Ungheria-Italia sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno, e in streaming su Rai Play, con ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Una nuova giornata di, relativa al sesto e ultimo turno della fase a gironi, sta per andare in scena sul palcoscenico europeo delle competizioni riservate alle nazionali. In questo lunedì 26saranno ben 7 lein agenda: occhi puntati sul Girone 3 della Fascia A della competizione, dove saranno in campo Ungheria-italia, con gli azzurri di Mancini che cercheranno di vincere il girone superando i magiari di Marco Rossi a Budapest, e Inghilterra-Germania. Andiamo a scoprire quali saranno tutti i match ine quali saranno levisibili in tv e inin questo venerdì 232022. Ungheria-Italia sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Uno, e insu Rai Play, con ...

banchero_luca : @letMoncadacook Il problema è questo calendario folle per i Mondiali a novembre, non la Nations League. - ElisaSoldani1 : @FBiasin Il problema non é la Nations League, che si svolge nelle soste per le Nazionali al posto di amichevoli con… - sportli26181512 : Nations League, il calendario e le partite del sesto e ultimo turno: Inizia la sesta e ultima giornata di Nations L… -