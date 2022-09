'Uccisa in Iran Hadith Najafi', ragazza simbolo delle proteste (Di domenica 25 settembre 2022) Hadith Najafi, la ragazza simbolo delle proteste in Iran dopo l'uccisione di Mahsa Amini, è stata a sua volta Uccisa a Karaj. Lo riferiscono vari social e in particolare la giornalista Iraniana Masih ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022), laindopo l'uccisione di Mahsa Amini, è stata a sua voltaa Karaj. Lo riferiscono vari social e in particolare la giornalistaiana Masih ...

