“Tutto sulle spalle di un povero ragazzo”, Elenoire Ferruzzi incastrata: una clip svela il suo piano (Di domenica 25 settembre 2022) Quanto accaduto nelle ultime ore nella casa del GF Vip ha dell’assurdo ed Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di un teatrino pietoso La casa del Grande Fratello VIP ha ospitato un teatrino pietoso che ha fatto scatenare l’ira dei telespettatori sul web. Twitter, in questo senso, sta fungendo da palcoscenico per tutte le vicissitudini L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Quanto accaduto nelle ultime ore nella casa del GF Vip ha dell’assurdo edsi è resa protagonista di un teatrino pietoso La casa del Grande Fratello VIP ha ospitato un teatrino pietoso che ha fatto scatenare l’ira dei telespettatori sul web. Twitter, in questo senso, sta fungendo da palcoscenico per tutte le vicissitudini L'articolo proviene da Inews24.it.

lorepregliasco : Siamo già al lavoro sulle affluenze. Mappe, correlazioni, tendenze. Ovviamente tutto su @you_trend, tra poco. - pdnetwork : Il carico di cura non può continuare a ricadere tutto sulle donne, serve un congedo paritario di tre mesi per entra… - BelpietroTweet : Luigi Di Maio vola, ma solo in trattoria. Un video circolato nei giorni scorsi lo mostra sorretto dai camerieri di… - dordule : @lukeskiva Anche io. però il tutto, visto lì sulle schede, mi ha messo grande sconforto - aelredo : @Qua_Agatha Troppe primedonne e quella dannata abitudine di far leva più sulle differenze, spesso neanche sostanzia… -