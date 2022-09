Tabellone Atp 250 Tel Aviv 2022 | Djokovic torna sul circuito e punta al successo

Leggi su sportface

(Di domenica 25 settembre 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di Tel, in programma sul cemento outdoor dal 26 settembre al 2 ottobre. Parentesi Laver Cup a parte, è il torneo che segna il ritorno di NovaksulATP a quasi tre mesi di distanza daldi Wimbledon. Il serbo esordirà contro il vincente di Andujar-Monteiro, in unin cui è onestamente difficile pensare che qualcuno possa metterlo in difficoltà. Ci proverà certamente Marin Cilic, seconda testa di serie.PRINCIPALE PRIMO TURNO (1)bye Monteiro vs Andujar Gojowczyk vs (WC) Oliel (Q) vs (8) Griekspoor (3) Schwartzman bye Rinderknech vs (Q) Grenier vs Safiullin Etcheverry vs (6) Karatsev (7) Mannarino vs Lestienne Wolf vs Ruusuvuori Korda ...