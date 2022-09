Putin a ebrei russi | ' date il vostro contributo al Paese'

(Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente Vladimirha lanciato un appello alla comunità ebraica russa a dare un "forte" all'identità multietnica del, in un messaggio in occasione del Capodanno ebraico, ...

TGCOM

Il presidente Vladimirha lanciato un appello alla comunità ebraica russa a dare un "forte contributo" all'identità ... pur restando fedeli a tradizioni spirituali, glidella Russia diano un ...Guerrafondaio e opportunista, Il presidente russo Vladimirha invitato glirussi a dare un "forte contributo" all'identità multietnica del Paese, in un messaggio in occasione del Rosh Hashanah , il capodanno civile ebraico. Un messaggio arrivato ... Putin, appello agli ebrei russi: "Date il vostro contributo al Paese" ROMA, 25 SET - Il presidente Vladimir Putin ha lanciato un appello alla comunità ebraica russa a dare un "forte contributo" all'identità multietnica del Paese, in un messaggio in occasione del Capodan ...Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto appello alla comunità ebraica russa, in occasione del capodanno ebraico, affinché dia ''un forte contributo'' all'identità multietnica del Paese.