Libri, al via la 3^ edizione del format "Gli incontri di valore" (Di domenica 25 settembre 2022) Prende il via la terza edizione della kermesse letteraria "Gli incontri di valore" fondata dal manager Nicola Ruocco. Un appuntamento di grande qualità e spessore, che in meno di un anno giunge già alla sua terza edizione. Un lavoro non facile, frutto di dedizione, scrupolose selezioni editoriali, e tanta passione per la lettura, quello portato avanti da Ruocco, il cui sipario si riapre nella suggestiva struttura dell' Hotel Habita79 in Pompei, che ha sposato e sostenuto sin dall'inizio l'iniziativa letteraria. Una conferma anche della Città di Pompei, a cui lo stesso fondatore Ruocco si è ormai molto legato, per l'alto profilo di accoglienza, internazionalità e vocalità verso attività culturali e sociali. Non solo autori. Nella nuova edizione sono ben 18 gli Ospiti, per un ...

