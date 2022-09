Agenzia_Ansa : Corea del Nord lancia missile balistico verso Mare Orientale - Asia - ANSA - LaStampa : Corea del Nord, lanciato missile balistico verso la costa orientale - ilpost : La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico, dicono Corea del Sud e Giappone - lciucciovino : @antonio17820970 @pipol161 @ronco52 Ma cosa dice? Continua a non mettere in correlazione i dati, su si sforzi. Mode… - LailaSimoncelli : RT @Agenzia_Ansa: Corea del Nord lancia missile balistico verso Mare Orientale - Asia - ANSA -

Il lancio poco dopo l'arrivo di una portaerei Usa per esercitazioni congiunte con Seul che LaNord ha lanciato nelle prime ore di oggi un missile balistico non identificato nel MarGiappone. Lo riferisce il ministero della Difesa sudcoreano. Una fonte militare consultata dall'...Un rapporto sulle manovra dellaNord arrivato proprio quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden accusava - in un discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite - il Paese di ' ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel Mar del Giappone. Lo riferisce l'esercito sudcoreano secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Yonhap.