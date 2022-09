Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese sul rapporto con Belen Rodriguez | “Ho sbagliato io | ho fatto saltare io la relazione”

Leggi su isaechia

(Di domenica 25 settembre 2022)si sta lasciando andare con gli inquilini della Casa del Gf Vip 7, raccontando qualche dettaglio della propria vita. Proprio questa mattina, appartato in giardino insieme a Luca Salatino e Cristina Quaranta,ha parlato della sua famiglia, fatta solo di donne. Madre e sorelle sono la sua vita, e oggi c’è anche un’altra donna: sua figlia Luna Mari.stava quindi parlando del suo legame con la bambina avuta solo qualche mese fa da, a cui è molto legato e pensa di esserlo fin troppo: Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo. Però infatti sono io che ci soffro, non mia figlia (della lontananza, ndr). Quando Luna è nata e io mi sono lasciata, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi ...