Fibra Tim a 21,90€ per ISEE inferiore ai 20.000€ (Di domenica 25 settembre 2022) Fibra Tim rivolta agli utenti con un ISEE inferiore ai 20.000€ a soli 21,90 (quindi Internet illimitato fino a 1 Giga e linea di casa con chiamate a consumo) ed il PC ONDA Oliver Plus ad 8€ per un totale di 29,90€ mensili con il cosiddetto bonus famiglia. L'importo di 21,90€/mese è da intendersi con domiciliazione e conto online e include il contributo di attivazione (10€/mese x 24 mesi). Il Bonus Famiglia (sconto di 3€/mese sul canone mensile dell'offerta) è riservato ai nuovi clienti Fibra TIM per attivazioni entro il 30 luglio 2022. Il Bonus non sarà applicato in caso di attivazione dell'offerta Premium Base ADSL.

