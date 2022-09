Exit poll Rai: exploit Meloni, centrosinistra doppiato, tiene Conte (Di domenica 25 settembre 2022) Il primo Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai dà nettamente in vantaggio la coalizione di centrodestra alla Camera, dove sarebbe avanti con il 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%), mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Numeri che si confermerebbero anche al Senato. Se le prime notizie fossero confermate, il centrodestra avrebbe la maggioranza in entrambe le camere per poter governare. Senato Secondo il primo Exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai al Senato la coalizione di centrodestra avrebbe tra 111-131 seggi, il centrosinistra 33-53, M5S tra 14 e 34. Azione-Italia Viva tra 4 e 12 seggi, nessuno per ItalExit per l’Italia. Altri tra 2 e 6. Camera Alla Camera la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) Il primodel Consorzio Opinio Italia per la Rai dà nettamente in vantaggio la coalizione di centrodestra alla Camera, dove sarebbe avanti con il 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%), mentre la coalizione diè al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Numeri che si confermerebbero anche al Senato. Se le prime notizie fossero confermate, il centrodestra avrebbe la maggioranza in entrambe le camere per poter governare. Senato Secondo il primodel Consorzio Opinio Italia per la Rai al Senato la coalizione di centrodestra avrebbe tra 111-131 seggi, il33-53, M5S tra 14 e 34. Azione-Italia Viva tra 4 e 12 seggi, nessuno per Italper l’Italia. Altri tra 2 e 6. Camera Alla Camera la ...

