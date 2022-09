"Dove ha lasciato i cogl***": Maurizio Crozza brutale, umiliato Enrico Letta (Di domenica 25 settembre 2022) Ritorna Maurizio Crozza con il suo Fratelli di Crozza, andato in onda ieri sera, venerdì 23 settembre. La prima puntata su Nove proprio a ridosso del voto. E così, la politica è stata ovviamente al centro, come lo è sempre negli spettacoli del comico ligure. E nel mirino di Crozza, in particolare, ci sono finiti Giorgia Meloni ed Enrico Letta, rispettivamente leader dei Fratelli d'Italia e del Pd. Tra le novità, la parodia di Re Carlo III. Meloni sotto attacco, dunque. Maurizio Crozza ne offre una parodia in cui richiama le origini della Garbatella, il quartiere di Roma Dove è cresciuta, per poi tirare in ballo addirittura Ruby nipote di Mubarak. Dunque, il comico la sminuisce, togliendole ogni merito nell'ascesa politica che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Ritornacon il suo Fratelli di, andato in onda ieri sera, venerdì 23 settembre. La prima puntata su Nove proprio a ridosso del voto. E così, la politica è stata ovviamente al centro, come lo è sempre negli spettacoli del comico ligure. E nel mirino di, in particolare, ci sono finiti Giorgia Meloni ed, rispettivamente leader dei Fratelli d'Italia e del Pd. Tra le novità, la parodia di Re Carlo III. Meloni sotto attacco, dunque.ne offre una parodia in cui richiama le origini della Garbatella, il quartiere di Romaè cresciuta, per poi tirare in ballo addirittura Ruby nipote di Mubarak. Dunque, il comico la sminuisce, togliendole ogni merito nell'ascesa politica che la ...

