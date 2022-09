“Non perde occasione per accendere le polemiche”: il commento pungente sulla conduttrice (Di sabato 24 settembre 2022) non è passato inosservato. È una delle conduttrici e attrici più talentuose del nostro mondo dello spettacolo. Amatissima dal pubblico per la sua semplicità oltre che per il suo talento, di lei ha parlato un altro famoso personaggio tv, nella sua rubrica su L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 24 settembre 2022) non è passato inosservato. È una delle conduttrici e attrici più talentuose del nostro mondo dello spettacolo. Amatissima dal pubblico per la sua semplicità oltre che per il suo talento, di lei ha parlato un altro famoso personaggio tv, nella sua rubrica su L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

borghi_claudio : Altro esempio in cui l'uninominale conta più del plurinominale. Bologna. Se CASINI perde contro @VittorioSgarbi è… - pdnetwork : Meloni cita l'art.21 del regolamento del #PNRR per dire che si può cambiare il Piano. Forse non l'ha letto, perché… - OptaPaolo : 3 - Questa é la quarta volta nell’era dei 3 punti a vittoria che l’Inter perde almeno 3 delle prime 7 gare di un ca… - shesjustaway : NON SCHERZARE DAI CHE POI CI CREDI DAVVEROO DAVVEEEROOOOO E INVECE NOOO NON SAREMO MAI AMICI IO E TEEEE O MI AMI O… - francescamane1 : RT @CaraNelleVigne: Quando dormivo fino alle 14 mi rompevano il cazzo perché “BiSögnä SVæGLiaRsi PrÆsTo o Si PêRde TuTTa La GioRnâTa!!!!” e… -