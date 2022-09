Inter, finalmente una gioia nel pieno della crisi: esulta anche Inzaghi (Di sabato 24 settembre 2022) L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata al riscatto dopo le ultime prestazioni. Dopo la sosta i nerazzurri affronteranno Roma e Barcellona. Questa prima fase della stagione non è stata certamente all’altezza delle aspettative in casa Inter. La squadra di Inzaghi è alle prese con importanti problematiche, non solo societarie, e la situazione non è affatto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 settembre 2022) L’di Simoneè chiamata al riscatto dopo le ultime prestazioni. Dopo la sosta i nerazzurri affronteranno Roma e Barcellona. Questa prima fasestagione non è stata certamente all’altezza delle aspettative in casa. La squadra diè alle prese con importanti problematiche, non solo societarie, e la situazione non è affatto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

malvaverbasco3 : @Gabriele3573162 Domani tirerà Milan, lunedì Inter e poi finalmente abbandonerà il calcio per seguire il volley femminile ?????? - JTriplete : @cicciovalenti Finalmente Da 3 anni #Zhang non ha la possibilità di mettere capitali nella società #Inter per prog… - zumbangie : @Rosa_Teta_ Dopo tante torte finalmente quella dell'inter ?? - agnexnicozale : FINALMENTE IL NOSTRO CAPO ULTRAS PER ECCELLENZA TITOLARE???? #ItaliaInghilterra #Inter #Dimarco… - ElTrattore : Finalmente la società ha fatto chiarezza Bravi @Inter -