Goran Pandev | “Zero rimpianti | non potevo fare di più Vivrò a Genova e torneremo in A”

Inter : Dalla Primavera al Tetto del Mondo ?? Grazie di tutto, Goran??????? #Pandev #ForzaInter - CB_Ignoranza : Goran Pandev ha annunciato il suo ritiro dal calcio a 39 anni. Ora è ufficiale: siamo diventati davvero vecchi ?? - FcInterNewsit : ?? Un altro grande CAMPIONE del Triplete appende gli scarpini al chiodo: Pandev ha annunciato il suo addio al calcio… - sportal_it : Goran Pandev ha già scelto cosa farà in futuro - tdmnm68 : RT @90ordnasselA: Grazie infinite Campione. Goran #Pandev ???? -

"Zero rimpianti, di più non potevo fare". Con quested parole al Secolo XIX,dà l'addio al calcio giocato. Il macedone, a 39 anni, si ritira dall'attività agonistica: "Più di così non potevo né dare né chiedere. Zero rimpianti. Partire da un piccolo paese, ..., ha deciso di dire addio al calcio giocato e ha rilasciato un'intervista al Il Secolo XIX, ha deciso di dire addio al calcio giocato e ha rilasciato un'intervista al Il ...Dopo aver comunicato la decisione di ritirarsi dal calcio giocato, Goran Pandev ha già deciso come occuperà il tempo: "Non farò l'allenatore, ma proverò a fare il procuratore o il dirigente, ma sicuro ...« Come vedo questo Genoa Sulla carta è la più forte, oltre a chi è rimasto è arrivata gente che fa la differenza in B. La B è tosta, non sempre vincono le favorite. Il Parma lo era ma non è mai scatt ...