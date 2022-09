Berrettini-Auger-Aliassime | Laver Cup 2022 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 24 settembre 2022) Dopo la Coppa Davis, ritorna in campo Matteo. Il romano affronta per la seconda volta in carriera laCup, e lo fa con il ruolo di sostituto di Roger Federer, che dopo il doppio nel quale ha dato l’addio al tennis professionistico si è di fatto tolto dalla competizione, consentendo al numero 2 d’Italia di entrare. Nella prima edizione disputata, quella del 2021, Matteo si è imposto contro il canadese Felixper 6-7(3) 7-5 10-8: si giocava al TD Garden di Boston. Successivamente, nel doppio con il tedesco Alexander Zverev, non è riuscito a superare il duo John Isner (USA)/Denis Shapovalov (Canada), anche in questo caso con conclusione al super tie-break. Si è trattato dell’unico punto del Team World, poi sommerso da quello europeo con un roboante 14-1. Che, questo è certo, nell’edizione ...