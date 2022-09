Attenzione | le estensioni del browser possono essere molto pericolose

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 24 settembre 2022) Tutti abbiamo probabilmente installato almeno una volta un’estensione per il, ad esempio, un ad-blocker, un traduttore online, un correttore ortografico o altro. Tuttavia, pochi di noi si fermano a pensare: “è sicuro?”. Purtroppo queste, apparentemente innocue,piùdi quanto non sembrino a prima vista. Oggi analizzeremo i pericoli che si celano dietro queste applicazioni e per farlo, utilizzeremo i dati contenuti nel recente report elaborato dai nostri esperti sulle principalidannose per il. Cosa sono e cosa fanno le? Iniziamo con la definizione di base e identifichiamo la radice del problema. Un’estensione delè un plug-in che ...