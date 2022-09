Alessandra Celentano fa piangere la prima allieva: “devi dimagrire” (Di sabato 24 settembre 2022) Anche quest’anno, Alessandra Celentano non manca di sferrare i suoi colpi e far piangere così la prima giovane allieva. Un inizio con il botto per Amici 22, domenica scorsa, che ha toccato la vetta, arrivando a picchi del 27% di share, secondo quanto riporta Tv Blog. Si conferma essere di grande interesse per il pubblico, soprattutto durante la fase della formazione della classe, a cui gradualmente i telespettatori avranno modo di affezionarsi sempre di più. Alessandra Celentano – Altranotizia. it-(Fonte: Google)In particolare, si comincia a manifestare empatia per una giovane promessa della danza, divenuta purtroppo prima ‘vittima’ della Maestra Celentano, nei cui confronti le ha riservato una specifica ... Leggi su altranotizia (Di sabato 24 settembre 2022) Anche quest’anno,non manca di sferrare i suoi colpi e farcosì lagiovane. Un inizio con il botto per Amici 22, domenica scorsa, che ha toccato la vetta, arrivando a picchi del 27% di share, secondo quanto riporta Tv Blog. Si conferma essere di grande interesse per il pubblico, soprattutto durante la fase della formazione della classe, a cui gradualmente i telespettatori avranno modo di affezionarsi sempre di più.– Altranotizia. it-(Fonte: Google)In particolare, si comincia a manifestare empatia per una giovane promessa della danza, divenuta purtroppo‘vittima’ della Maestra, nei cui confronti le ha riservato una specifica ...

