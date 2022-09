Ultime Notizie Roma del 23-09-2022 ore 12:10 (Di venerdì 23 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo Ultime battute di campagna elettorale con il centro-destra che si è presentato unito in Piazza del Popolo a Roma e Giorgia Meloni ad annunciare che saremo una riforma in senso presidenziale saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano ma se gli italiani ci daranno i numeri noi lo faremo anche da soli ha detto letto stasera nella stessa Piazza la campagna del PD e scontro fra Conte E Renzi la presidente della commissione europea Ursula von der line e siamo pronti a lavorare con qualunque governo democratico si è disposto a lavorare con noi torniamo a parlare della guerra in Ucraina si sono aperti nelle regioni ucraini di Donetsk e lugansk scherzo mezza fuori ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondobattute di campagna elettorale con il centro-destra che si è presentato unito in Piazza del Popolo ae Giorgia Meloni ad annunciare che saremo una riforma in senso presidenziale saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano ma se gli italiani ci daranno i numeri noi lo faremo anche da soli ha detto letto stasera nella stessa Piazza la campagna del PD e scontro fra Conte E Renzi la presidente della commissione europea Ursula von der line e siamo pronti a lavorare con qualunque governo democratico si è disposto a lavorare con noi torniamo a parlare della guerra in Ucraina si sono aperti nelle regioni ucraini di Donetsk e lugansk scherzo mezza fuori ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - CISPorg : #CISP ?? 'La capacità e la volontà della comunità internazionale di garantire assistenza umanitaria immediata è cru… - LI_SoloRAYA : Immobile, stop in Nazionale: non convocato per l'Inghilterra - antonio65683279 : Criminale al pari di Putin, usa Dio per sporchi giochi di guerra. Ucraina ultime notizie. Onu: In Ucraina commessi… - PianetaMilan : #Ceferin: “Gli Europei si giocheranno in uno o massimo due paesi” -