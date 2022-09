Perché lo sbiancamento dei denti è inutile e rischioso (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Nell'era dell'estetica e della bellezza all'eccesso, sempre più spesso vengono reclamizzati prodotti che in internet o sui social network vantano una grande popolarità nella cura personale. È il caso, ad esempio, dei prodotti che promettono “denti straordinariamente bianchi”, moda molto in auge negli Stati Uniti. Ma non priva di pericoli, mette sull'avviso France Soir, Perché si tratta di “prodotti dannosi quando persino inutili”. Tant'è che il sito “60 milioni di consumatori” ha pubblicato l'8 settembre una graduatoria per denunciare la truffa in corso. Alcuni prodotti hanno dosi di perossido di idrogeno o carbammide “in concentrazioni superiori alla soglia legale” mentre la concentrazione di perossido di idrogeno dovrebbe essere inferiore al 6% nell'Unione Europea. E solo i chirurghi dentali possono applicare prodotti contenenti dallo 0,1 al ... Leggi su agi (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Nell'era dell'estetica e della bellezza all'eccesso, sempre più spesso vengono reclamizzati prodotti che in internet o sui social network vantano una grande popolarità nella cura personale. È il caso, ad esempio, dei prodotti che promettono “straordinariamente bianchi”, moda molto in auge negli Stati Uniti. Ma non priva di pericoli, mette sull'avviso France Soir,si tratta di “prodotti dannosi quando persino inutili”. Tant'è che il sito “60 milioni di consumatori” ha pubblicato l'8 settembre una graduatoria per denunciare la truffa in corso. Alcuni prodotti hanno dosi di perossido di idrogeno o carbammide “in concentrazioni superiori alla soglia legale” mentre la concentrazione di perossido di idrogeno dovrebbe essere inferiore al 6% nell'Unione Europea. E solo i chirurghi dentali possono applicare prodotti contenenti dallo 0,1 al ...

