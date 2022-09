Perché l’attrice Sandra Oh (la dottoressa Yang di Grey’s Anatomy) era al funerale di Elisabetta II (Di venerdì 23 settembre 2022) Molti utenti sul web hanno notato una figura molto familiare, durante i funerali della regina Elisabetta II: si tratta di Sandra Oh, attrice canadese di origini sud coreane, che ha presenziato al funerale come Ufficiale dell’Ordine del Canada. Sandra Oh, 51 anni, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo della dottoressa Cristina Yang di Grey’s Anatomy e quello di Eve Polastri di Killing Eve, ha partecipato al funerale ufficiale della regina lunedì 19 settembre a Westminster insieme a centinaia di capi di stato e nobili inglesi. Lei, comunque, vi ha partecipato in veste di Ufficiale dell’Ordine del Canada, la seconda onoreficienza civile per importanza del Paese: la star ha ricevuto la nomina a giugno 2022 per la sua “carriera ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 23 settembre 2022) Molti utenti sul web hanno notato una figura molto familiare, durante i funerali della reginaII: si tratta diOh, attrice canadese di origini sud coreane, che ha presenziato alcome Ufficiale dell’Ordine del Canada.Oh, 51 anni, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo dellaCristinadie quello di Eve Polastri di Killing Eve, ha partecipato alufficiale della regina lunedì 19 settembre a Westminster insieme a centinaia di capi di stato e nobili inglesi. Lei, comunque, vi ha partecipato in veste di Ufficiale dell’Ordine del Canada, la seconda onoreficienza civile per importanza del Paese: la star ha ricevuto la nomina a giugno 2022 per la sua “carriera ...

sleepymanu_ : @cri_tedo77 L’80% del film è concentrato su come Alice cerca di capire cosa non va. Se avessero preso un attrice qu… - luciaaacitrooo : Il film carino niente di che,il finale bello.Harry e Florence bellissmi,hanno recitato moooolto bene. A parer mio O… - let_us_believes : RT @____thisisme__: @let_us_believes Ma l'avessero lasciata dov'era, Anna Imbriani, lei e il suo carico infinito di problemi Anche perché l… - ____thisisme__ : @let_us_believes Ma l'avessero lasciata dov'era, Anna Imbriani, lei e il suo carico infinito di problemi Anche perc… - mai4abb : Poi più che altro per fare ogni lavoro devi avere determinate competenze o studi se qui si parla di estetica non ca… -