Non è l'Arena non andrà in onda, panico a La7: Massimo Giletti sbalzato da un altro conduttore (Di venerdì 23 settembre 2022) In vista delle ormai prossime elezioni politiche del 25 settembre, La7 sta preparando grandi manovre per il proprio palinsesto. Il vero protagonista sarà, come in occasione di ogni tornata elettorale o evento importante, il direttore del telegiornale Enrico Mentana. Quest'ultimo, per la serata di venerdì 23 settembre, prenderà il posto del collega Massimo Giletti per una serata speciale dedicata proprio a un evento fondamentale per la formazione del prossimo Parlamento. Enrico Mentana, lo stakanovista televisivo Come spesso succede, Enrico Mentana si dimostra ancora una volta come un autentico stakanovista del piccolo schermo. L'ex direttore del Tg5 e attuale leader del Tg La7 è senz'altro pronto per essere protagonista dell'ormai immancabile Maratona Mentana, che si terrà per poco meno di 24 ore consecutive.

