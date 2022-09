Le sfilate di Milano | yin e yang in passerella

AmnaBil41332019 : Cristina Marino alle sfilate di Milano con il pancione -

Martedì 20/09/2022 Appuntamenti :Fashion Week - Settimana dedicata alla moda femminile con oltre 200 appuntamenti e 68, dove le grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy presenteranno le prossime collezioni ...Eventi societari ed istituzionali Martedì 20/09/2022 Appuntamenti :Fashion Week - Settimana dedicata alla moda femminile con oltre 200 appuntamenti e 68, dove le grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy presenteranno le prossime collezioni ...Non c’è più spazio per le complicazioni. La vita e (è il caso) la moda vanno semplificate. In un mondo dove anche solo per chiedere qualcosa ci vuole qualcos’altro, dove i problemi aumentano mentre il ...Denim strappato, maglieria bucata, body slacciati: la sfilata di MM6 Maison Margiela Primavera/Estate 2023 gioca su cromie accese, sovrapposizioni e effetto non finito.