Inter | la Nord attacca Zhang | “Vattene”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Clima pesante in casain questa sosta nazionali. Sulla pagina ufficiale Facebook della tifoseria organizzataista, infatti, è comparso una foto con la scritta “”, messaggio di attacco contro il presidente Stevene il padreJindong, proprietario del club. Nei giorni scorsi, la stessa Curva aveva anche voluto inviare un messaggio alla squadra allenata da Simone Inzaghi: “La tolleranza è finita“, aveva scritto la tifoseriaista sempre sui social dopo la sconfitta contro l’Udinese. Finora allo stadio la tifoseria nerazzurra ha sostenuto il tecnico Simone Inzaghi. La contestazione per ora riguarda solamente la proprietà. SportFace.

MILANO - Dura presa di posizione da parte della Curva. Gli ultras dell', dopo la riunione che svolgono ogni settimana di giovedì sera vicino a San Siro, hanno pubblicato sulla loro pagina Facebook un'eloquente scritta a caratteri cubitali: " ...Torna a farsi sentire la Curvain un momento delicatissimo per l'. Quattro giorni fa un comunicato spiegava infatti come le responsabilità della crisi non fossero da addossare soltanto sull'allenatore ma anche sui ...