Il PD chiude la campagna a Piazza del Popolo: “Noi per i diritti, dall’altra parte c’è un’Italia retrograda” (Di venerdì 23 settembre 2022) Si è chiusa la campagna elettorale del PD a Piazza del Popolo sotto il sole caldo del pomeriggio romano. Nel segno dello slogan usato durante la campagna elettorale: “Scegli”, i discorsi si sono basati sulle differenze con il centrodestra. Lo ha dimostrato l’introduzione del sindaco Roberto Gualtieri: “Domenica l’Italia è un bivio, in ogni collegio sarà un ballottaggio tra noi e la Meloni, tra il futuro e il ritorno al passato”. Oltre ai ministri e ai capigruppo, c’erano i cinque governatori: l’emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini, il campano Vincenzo De Luca che ha offerto una delle sue satire sulla destra, poi Michele Emiliano della Puglia, il toscano Eugenio Giani e infine Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Sono partite frecciatine agli avversari anche dal ministro del Lavoro Orlando: “Noi non ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) Si è chiusa laelettorale del PD adelsotto il sole caldo del pomeriggio romano. Nel segno dello slogan usato durante laelettorale: “Scegli”, i discorsi si sono basati sulle differenze con il centrodestra. Lo ha dimostrato l’introduzione del sindaco Roberto Gualtieri: “Domenica l’Italia è un bivio, in ogni collegio sarà un ballottaggio tra noi e la Meloni, tra il futuro e il ritorno al passato”. Oltre ai ministri e ai capigruppo, c’erano i cinque governatori: l’emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini, il campano Vincenzo De Luca che ha offerto una delle sue satire sulla destra, poi Michele Emiliano della Puglia, il toscano Eugenio Giani e infine Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Sono partite frecciatine agli avversari anche dal ministro del Lavoro Orlando: “Noi non ...

