Elezioni 2022, Renzi: “Con terzo polo al 10%, Mattarella chiede Draghi bis” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “La domanda a Draghi ‘ci stai?’ non gliela farò io. Gliela farà Mattarella, se noi arriveremo al 10%”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Casa Italia su Skytg24 in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “Draghi e i suoi nel 2020 dicevano: ‘No’. Giustamente Draghi, ai giornalisti, risponde no. Ma se noi facciamo il 10% la domanda a Draghi gliela fa Mattarella”. “Ho mandato a casa Letta perché stava aumentando le tasse, e ho fatto bene a mandarlo a casa. Il Pd ha sbagliato tutto, quando Letta tornerà a insegnare politica in Francia, il corso è già fatto: basterà vedere la sua campagna elettorale, e quello è l’elenco delle cose che non si devono fare. Letta -?ha aggiunto – ha un’ossessione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “La domanda a‘ci stai?’ non gliela farò io. Gliela farà, se noi arriveremo al 10%”. Lo dice il leader di Italia viva Matteoa Casa Italia su Skytg24 in vista dellepolitichedel 25 settembre. “e i suoi nel 2020 dicevano: ‘No’. Giustamente, ai giornalisti, risponde no. Ma se noi facciamo il 10% la domanda agliela fa”. “Ho mandato a casa Letta perché stava aumentando le tasse, e ho fatto bene a mandarlo a casa. Il Pd ha sbagliato tutto, quando Letta tornerà a insegnare politica in Francia, il corso è già fatto: basterà vedere la sua campagna elettorale, e quello è l’elenco delle cose che non si devono fare. Letta -?ha aggiunto – ha un’ossessione ...

petergomezblog : Elezioni, Loredana De Petris (capogruppo Leu al senato): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme… - petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono… - SanninoAmelia : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Fico: “Ci davano per morti, votare M5s è opportunità per il Paese. Letta e Di Maio? No comment” https://t.co… - rosarioT1970 : RT @PagellaPolitica: ?? Per una manciata di voti, Matteo Salvini ha vinto la Pagella Cup per l’errore peggiore in questa campagna elettorale… -