(Di venerdì 23 settembre 2022) Conto alla rovescia per le mascherine anti-Covid: a partire dal 30 settembre decadranno quasi tutte le restrizioni che erano state introdotte per la pandemia. Non sarà più necessario, per esempio, indossare...

Gazzetta del Sud

...le mascherine anti -: a partire dal 30 settembre decadranno quasi tutte le restrizioni che erano state introdotte per la pandemia. Non sarà più necessario, per esempio, indossare le Ffp2 su,......alla luce dei ritardi che si sono accumulati negli esami diagnostici in seguito all'emergenza...fortemente dare nuovo impulso ai programmi di prevenzione oncologica anche a bordo dei due '... Covid, su bus e treni senza mascherina: stop dal 30 settembre Non saranno necessarie neanche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. Il 31 ottobre cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro ...A quasi tre anni dall’inizio della pandemia, la strategia non è cambiata: chiudere in casa milioni di persone. Nostro corrispondente compreso.