A Mosca mobilitati anche  gli over 50 | panico e code  ai confini del Paese

sandro_orl : «Un milione di mobilitati» e «arruolato chi è arrestato» sono alcuni dei fake diffusi ieri in Rete sulla mobilitazi… - LidiaBianchi1 : RT @SalvatoreMirag7: A Mosca mobilitati i riservisti - filippopos : RT @SalvatoreMirag7: A Mosca mobilitati i riservisti - dreamChaser1789 : RT @SalvatoreMirag7: A Mosca mobilitati i riservisti - lbuiatti : RT @SalvatoreMirag7: A Mosca mobilitati i riservisti -

Uno scenario già visto nel marzo 2014, quandodecise di annettere la penisola di Crimea. ...ucraini in Crimea e in altri territori temporaneamente occupati dopo il 24 febbraio saranno...I COMPENSI - I moscoviti che sarannoin Ucraina riceveranno un compenso aggiuntivo per il servizio militare. Lo ha promesso il sindaco diSergey Sobyanin annunciando un bonus mensile ...Quali le conseguenze dell'annuncio della mobilitazione parziale in Russia nei territori occupati dell'Ucraina E quali reazioni vi sono state a Kyiv Un'analisi ...Al via i referendum sull'annessione alla Federazione russa delle regioni separatiste filorusse di Donetsk e Lugansk e nelle aree occupate di Kherson e Zaporizhzhia (ANSA) ...