Vienet’ a’ piglia’ ‘o perdono | Alex

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 22 settembre 2022) . Sì, perchéMeret merita ildi tutti ed è pronto per il riscatto dopo le due annate trascorse all’ombra del Vesuvio. Passato al Napoli nel 2018 per 25 milioni circa, ha lasciato la Spal con cui aveva fatto intravedere le sue qualità e dimostrandosi una giovane promessa su cui De Laurentiis ha voluto scommettere. A Napoli ha trovato Carlo Ancelotti e Karnezis come suo vice, il futuro sembrava promettente. Sembrava, appunto: nel primo allenamento con la squadra si fratturò il braccio e si fermò per tutta la prima parte del campionato. La società corse ai ripari e acquistò Ospina, che divenne il titolare. Meret rientrò dall’infortunio ma mancò di continuità nelle prestazioni. A suon di turn-over e prestazioni non convincenti Meret perse fiducia e dimostrò i propri limiti, soffrendo la competizione con il colombiano che intanto dava ...