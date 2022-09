(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoletana, avvocata, 46 anni e un figlio, la senatrice del Pdè stata nella legislatura che si è appena conclusa la presidente della Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere. Si ricandida in Campania, nel collegio uninominale di Napoli. Senatrice, perché un napoletano e più in generale un campano dovrebbe votare Pd? “Perché il Pd è l’unico partito che ha messo aldel suoile che pensa ai giovani, alle donne e al Sud come pilastri del cambiamento in Italia. Nel nostrola priorità assoluta è l’occupazione, accanto all’ambiente e ai diritti. Vogliamo che le ragazze e i ragazzi, ma anche le donne, possano avere un’occupazione stabile e vogliamo ...

TeleradioNews : Napoli. Valeria Valente (PD) e Fiorella Zabatta (Verdi-Sinistra) intervistate al VG 21 Mattina - Parlano le candid… - giannigosta : Napoli. Valeria Valente e Fiorella Zabatta, candidate del PD, intervistate al VG 21 Mattina - TeleradioNews : Napoli. Valeria Valente e Fiorella Zabatta, candidate del PD, intervistate al VG 21 Mattina - Parlano le candidate… -

anteprima24.it

Di contro la senatrice democratè chiara: "Solo il Pd e il centrosinistra possono battere le destre e così garantire che non si cancelli il reddito di cittadinanza che ha salvato ...... Leonardo Martucci, Angelo Vincenti, Lorenzo Saponaro, Ileana Gabriela Stanciu, Martina, ... per la sezione Agraria 100 a Rosa Cisaria, Alessio Giacovelli, Giorgia Melpignano,Roma, ... Valeria Valente (Pd): "Al centro del programma il lavoro, la destra un problema per il Sud" NAPOLI - Un incontro per fare il punto sulla progettualità legata al Pnrr e al patto per Napoli. Da una parte del tavolo i costruttori edili dell’Ance di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...