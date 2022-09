Rüdiger | «Non voglio essere amico di tutti | mi piace il linguaggio spazzatura con gli avversari»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 settembre 2022) Antonio, ex Roma e Chelsea, oggi al Real Madrid, si racconta in un’intervista rilasciata a Sport1. Dice che il giocatore del Real che lo ha più sorpreso in senso positivo è Toni Kroos. «Siamo sempre andati d’accordo e ci siamo sempre mostrati rispetto in Nazionale, ma ci siamo sempre limitati a cose tipo “Ehi, come stai?” e “Ciao”. Forse perché non abbiamo avuto abbastanza tempo. Al Real ho incontrato un altro Toni Kroos: parla molto bene lo spagnolo, è aperto e anche molto disponibile. Mi ha supportato con la lingua sin dal primo giorno e si è offerto di aiutarmi con tante altre cose. È un ragazzo molto tranquillo». Non ha ancora imparato bene lo spagnolo. «Capisco molto, riesco a dire qualche parola. Ma siamo così internazionali che parliamo anche molto inglese, francese, portoghese e tedesco negli spogliatoi. Ancelotti di solito fa i discorsi in ...