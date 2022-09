Nuovi parroci a Formia, Sperlonga e Gaeta: le nuove nomine (Di giovedì 22 settembre 2022) Gaeta – Oggi, giovedì 22 settembre, durante il ritiro dei sacerdoti tenutosi al santuario della Montagna Spaccata di Gaeta, l’arcivescovo Luigi Vari ha comunicato alcune nomine relative alle parrocchie del territorio diocesano. La sollecitudine per la cura da parte del Vescovo verso il popolo di Dio si manifesta in modo particolare con l’assicurare ad ogni comunità parrocchiale, quale porzione della Chiesa diocesana, un pastore proprio, chiamato a svolgere il ministero di parroco, o suo collaboratore, nell’annuncio della Parola, nella celebrazione dei Sacri Misteri e nell’animazione alla carità. Necessità che sorgono e nuove prospettive pastorali hanno condotto a predisporre all’avvio dell’anno pastorale 2022-2023 una prima serie di trasferimenti di sacerdoti. Dopo accurate consultazioni e confronti, sostenuto dalla ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 22 settembre 2022)– Oggi, giovedì 22 settembre, durante il ritiro dei sacerdoti tenutosi al santuario della Montagna Spaccata di, l’arcivescovo Luigi Vari ha comunicato alcunerelative alle parrocchie del territorio diocesano. La sollecitudine per la cura da parte del Vescovo verso il popolo di Dio si manifesta in modo particolare con l’assicurare ad ogni comunità parrocchiale, quale porzione della Chiesa diocesana, un pastore proprio, chiamato a svolgere il ministero di parroco, o suo collaboratore, nell’annuncio della Parola, nella celebrazione dei Sacri Misteri e nell’animazione alla carità. Necessità che sorgono eprospettive pastorali hanno condotto a predisporre all’avvio dell’anno pastorale 2022-2023 una prima serie di trasferimenti di sacerdoti. Dopo accurate consultazioni e confronti, sostenuto dalla ...

