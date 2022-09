L'autunno bussa alla porta, piogge intense e temperature in picchiata (Di giovedì 22 settembre 2022) Siamo ormai in autunno anche se un campo di alta pressione si estende dall'Europa centrale fino all'Italia, dove nelle ultime ore è affluita aria più fresca e asciutta con correnti da nordest. Le isole maggiori restano ai margini dell'alta pressione e sono ancora interessate da aria un poco più umida e localmente instabile. E così domani - affermano i meteorologi Meteo Expert - il tempo risulterà stabile su buona parte del nostro Paese e i venti settentrionali si indeboliranno ulteriormente. Ma durante il fine settimana assisteremo a un cambiamento della circolazione a causa dell'approfondimento di un'area di bassa pressione sulla penisola iberica: venti caldi meridionali nei bassi strati e correnti in quota sudoccidentali accompagneranno l'arrivo di una perturbazione (la settiman del mese) con piogge in arrivo al Nord e in Toscana. Le previsioni ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) Siamo ormai inanche se un campo di alta pressione si estende dall'Europa centrale fino all'Italia, dove nelle ultime ore è affluita aria più fresca e asciutta con correnti da nordest. Le isole maggiori restano ai margini dell'alta pressione e sono ancora interessate da aria un poco più umida e localmente instabile. E così domani - affermano i meteorologi Meteo Expert - il tempo risulterà stabile su buona parte del nostro Paese e i venti settentrionali si indeboliranno ulteriormente. Ma durante il fine settimana assisteremo a un cambiamento della circolazione a causa dell'approfondimento di un'area di bassa pressione sulla penisola iberica: venti caldi meridionali nei bassi strati e correnti in quota sudoccidentali accompagneranno l'arrivo di una perturbazione (la settiman del mese) conin arrivo al Nord e in Toscana. Le previsioni ...

AdaAdele88 : RT @tempoweb: L'#autunno bussa alla porta, piogge intense e temperature in picchiata #meteo #previsioni. 22settembre #iltempouqotidiano ht… - tempoweb : L'#autunno bussa alla porta, piogge intense e temperature in picchiata #meteo #previsioni. 22settembre… - scimonelli : RT @AutriceStefania: 'E se l'autunno bussa alla tua porta, tu accoglilo con un sorriso.' Buona giornata anime nobili. #aforisma https://t.c… - erminim77 : RT @Centrometeo: L’AUTUNNO BUSSA ALLA PORTA: IN ARRIVO LA PRIMA TEMPESTA EQUINOZIALE - Centrometeo : L’AUTUNNO BUSSA ALLA PORTA: IN ARRIVO LA PRIMA TEMPESTA EQUINOZIALE -