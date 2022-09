Erdogan e Bin Salman, dittatori cattivi ma unici a portare pace tra Russia ed Ucraina (Di giovedì 22 settembre 2022) La politica, si sa, oggigiorno vive soprattutto di apparenze e ipocrisie. Come cambia il vento, anch’essa si lascia trasportare. Può negare spudoratamente oggi ciò che ieri affermava come verità incontrovertibile, abiurando a regole e princìpi quando serve, in ragione della convenienza. Prendiamo quanto accaduto stanotte nella regione di Zaporizhia. Mentre Vladimir Putin sproloquiava di armi nucleari, la concretezza della guerra imponeva ben altre scelte. I russi alle prime luci dell’alba hanno consegnato ai nemici ucraini ben 215 prigionieri in cambio di 55 russi, tra i quali figura l’oligarca ucraino Viktor Medvedchuk, il leader dei filorussi in Ucraina accusato di avere ordito un golpe per rovesciare Zelensky. Medvedchuk era stato catturato dall’intelligence di Kiev mentre fuggiva verso il confine con la Bulgaria travestito da soldato: aveva capito ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 settembre 2022) La politica, si sa, oggigiorno vive soprattutto di apparenze e ipocrisie. Come cambia il vento, anch’essa si lascia tras. Può negare spudoratamente oggi ciò che ieri affermava come verità incontrovertibile, abiurando a regole e princìpi quando serve, in ragione della convenienza. Prendiamo quanto accaduto stanotte nella regione di Zaporizhia. Mentre Vladimir Putin sproloquiava di armi nucleari, la concretezza della guerra imponeva ben altre scelte. I russi alle prime luci dell’alba hanno consegnato ai nemici ucraini ben 215 prigionieri in cambio di 55 russi, tra i quali figura l’oligarca ucraino Viktor Medvedchuk, il leader dei filorussi inaccusato di avere ordito un golpe per rovesciare Zelensky. Medvedchuk era stato catturato dall’intelligence di Kiev mentre fuggiva verso il confine con la Bulgaria travestito da soldato: aveva capito ...

ilriformista : 215 ucraini in cambio di 55 russi: liberati anche 10 foreign fighter - ilgattoromy1 : RT @Gianni78605577: Mentre i nostri politici, #Letta, #calenda, #renzi, #meloni, #Berlusconi giocano a fare la guerra con Draghi, in Europa… - Gianni78605577 : Mentre i nostri politici, #Letta, #calenda, #renzi, #meloni, #Berlusconi giocano a fare la guerra con Draghi, in Eu… - dania1964 : RT @BTiddia: @mara_carfagna Ma quel draghi contro le autocrazie??Erdogan tiranno Fatto affari Italia Turchia Al Sisi consegnato 2 navi da g… - Giobegood : RT @BTiddia: @mara_carfagna Ma quel draghi contro le autocrazie??Erdogan tiranno Fatto affari Italia Turchia Al Sisi consegnato 2 navi da g… -