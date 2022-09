Due tipologie di scuole superiori: una per gli studi teorici e una di scienze applicate. La proposta di Galli della Loggia (Di giovedì 22 settembre 2022) Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera analizza la presenza della scuola all'interno dei programmi elettorali dei partiti e propone la propria visione di istruzione, puntando ad una riformulazione dei cicli scolastici guardando già il proseguo degli studi universitari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) Ernestosul CorriereSera analizza la presenzascuola all'interno dei programmi elettorali dei partiti e propone la propria visione di istruzione, puntando ad una riformulazione dei cicli scolastici guardando già il proseguo degliuniversitari. L'articolo .

orizzontescuola : Due tipologie di scuole superiori: una per gli studi teorici e una di scienze applicate. La proposta di Galli della… - William11490201 : RT @rikycaso: @Crudeli45198835 E' al massimo delle capacità. Ha esperienza, voglia di fare (in linea di massimo). Anzi, dividerei in due ti… - rikycaso : @Crudeli45198835 E' al massimo delle capacità. Ha esperienza, voglia di fare (in linea di massimo). Anzi, dividerei… - ald4511 : @LaZanzaraR24 @giucruciani @RomanoLaRussa @GiorgiaMeloni In Italia ci sono due tipologie di fascisti: i fascisti e… - ylefsch : RT @FaRitardo1: @Codacons Stessa fonte di estrazione, stessi procedimenti, stesso stoccaggio, stesse tipologie di trasporto. L'unica differ… -